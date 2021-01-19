2 DS 100 DS 250 DH 250

DARKSIDE В УКРАЇНІ

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

1 З кожним роком стає все більше поціновувачів бренду Дарксайд в Україні і стає все більше запитів де можна придбати Дарксайд в Україні. Найбільш популярними запитами покупців на просторах інтернету являються: придбати DS100 та DS250.
Darkside Core являється універсальним тютюном як і для широкої цільової аудиторії так і для домашніх курців. Лінійка допомагає розширити горизонти професійних кальянщиків та створення неперевершених міксів.
КАЛЬЯННИЙ БРЕНД ПО ВЕРСІЇ JOHNCALIANO ADWARDS В 2018 Р. Лідер кальянного ринку в СНД та впевнені позиції на європейському ринку в сегменті темного тютюну для кальяну. DARKSIDE Tobacco виробляється на основі бленду Burley в трьох лінійках міцності по власній запатентованій технології Unwashed/Boiled. Найбільш популярною в Україні стала лінійка Darkside Core: Blend Burley та Virginia. Розробка бленду прекрасно збалансувало самі головні критерії, які полюбились українським поціновувачам кальяну, а саме: багата колекція різноманітних ароматів, благородний присмак тютюнового листа, впевнена міцність на протязі всього покуру та прекрасною жаростійкістю.

ТЮТЮН DARKSIDE

ВИСОКИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ВСІХ ЕТАПАХ ВИРОБНИЦТВА ДВА ВЛАСНИХ ВИРОБНИЦТВА ПРОДАЖИ В 11 КРАЇНАХ
ПАЛІТРА СМАКІВ
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Fruity Dust (Фруті даст) 250 г
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Тютюн Darkside Fruity Dust (Фруті даст) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Sweet Comet (Свiт Камiт) 250 г
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Тютюн Darkside Sweet Comet (Свiт Камiт) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Cola (Дарксайд Кола) 250 г
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Тютюн Darkside Cola (Дарксайд Кола) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Dark Icecream (Дарк Айскрім) 250 г
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Тютюн Darkside Dark Icecream (Дарк Айскрім) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Bergamonstr (Бергамонстр) 250 г
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Тютюн Darkside Bergamonstr (Бергамонстр) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Ice Granny (Айс Гренні) 100 г
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Тютюн Darkside Ice Granny (Айс Гренні) 100 г

499.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Cosmo Flower (Космо флауер) 250 г
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Тютюн Darkside Cosmo Flower (Космо флауер) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Bergamonstr (Бергамонстр) 100 г
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Тютюн Darkside Bergamonstr (Бергамонстр) 100 г

499.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Green Beam (Грін Бім) 250 г
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Тютюн Darkside Green Beam (Грін Бім) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Falling Star (Фоллінг Стар) 250 г
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Тютюн Darkside Falling Star (Фоллінг Стар) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Barberry Gum (Барберрi Гам) 250 г
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Тютюн Darkside Barberry Gum (Барберрi Гам) 250 г

1,169.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Darkside Sweet Comet (Свiт Камiт) 100 г
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Тютюн Darkside Sweet Comet (Свiт Камiт) 100 г

499.00 грн
БІЛЬШЕ СМАКІВ

1 Міксована лінійка зроблена на більш легкому бленді для охоплення ще більшої аудиторії. За основу міксів лягли ароматизатори Darkside та Daily Hookah, які поєднали в собі клопітку працю флейвористів та вже знайомі нам моно смаки в щось дійсно незвичне.
 Darkside SHOT — лінійка готових рішень у вигляді міксів від Darkside Corp. Однак, продукт добре себе зарекомендувал і в кальянних, спростивши роботу кальянщиків та збільшів асортимент вже готових рішень.

DARKSIDE SHOT

Слідкувати за віянням ринку і підтримувати нові запити та ідеї кінцевого покупця дали поштовх для створення окремої міксованої лінійки, яка в першу чергу була націлена на роздрібного покупця.

1 Щоб добитись високих показників в якості продукту компанія залучила автоматизовану лінію виробництва, а також сучасну систему контролю якості, які дозволяють дотримуватись найкращих показників продукту та надавати стабільність кінцевому покупцю.
Один із головних інгредієнтів являється преміальний тютюн Virginia Gold, який має низький вміст нікотину, а також використання натуральних ароматизаторів і рослинного гліцерину. ПОЄДНАННЯ КЛОПІТКОЇ ПРАЦІ ТА ДОСВІДУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАСОЛОДЖЕННЯ Інколи хочеться просто попускати кільця, покурити легкий кальян, ідеально димний та мега насиченим смаком? Кальянний тютюн, який не потребує представлення: Daily Hookah – особливо яскрава ароматика, доволі багата палітра смаків та максимальна легкість.

DAILY HOOKAH

АРОМАТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ КОЖНОГО СМАКУ ВІДБІРНИЙ ТЮТЮНОВИЙ ЛИСТ СОРТУ VIRGINIA GOLD АРОМАТИ ЄДИНІ І НЕПОВТОРНІ У СВОЄМУ РОДІ

1 Наша продукція може задовольнити смаки, навіть найвибагливіших гурманів, адже ми пропонуємо лише бездоганну рецептуру і збалансований смак.

- ELEMENT -

ЛІНІЙКИ DAILY HOOKAH

Багата палітра готових міксів та насичених смаків, з’явилася завдяки довгій та кропіткій роботі наших професійних флейвористів.

- FORMULA -

Яскрава й натуральна палітра простих односкладових смаків здатна дивувати, навіть найдосвідченіших гедоністів. Унікальність моносмаків і ароматів, що представлена в даній лінійці, викликає захоплення. Спробувавши, ви відчуєте неповторність нашого продукту.
ПАЛІТРА СМАКІВ
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Indian Dessert (Iндiан десерт) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Indian Dessert (Iндiан десерт) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Strawberry Mille-feuille (Строберрі Мілле-фейлле) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Strawberry Mille-feuille (Строберрі Мілле-фейлле) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Pearium (Пеаріум) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Pearium (Пеаріум) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Mangus (Мангус) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Mangus (Мангус) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Exotic Fruits (Ігзотік Фрутс) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Exotic Fruits (Ігзотік Фрутс) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Tangerinus (танжерiнiус) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Tangerinus (Танжерiнiус) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Horchata (Орчата) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Horchata (Орчата) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Banana (Банана) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Banana (Банана) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Lemon Pie (Лемон Пай) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Lemon Pie (Лемон Пай) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Blueberry Crumble (Блюберрі Крамбл) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Blueberry Crumble (Блюберрі Крамбл) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Butter Cream (Баттер Крiм) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Butter Cream (Баттер Крiм) 250 г

999.00 грн
Дарксайд Україна купити тютюн Daily Hookah Grape Jelly (Грейп Джеллі) 250 г
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Тютюн Daily Hookah Grape Jelly (Грейп Джеллі) 250 г

999.00 грн
БІЛЬШЕ СМАКІВ

1 впевненість в оригінальності продукту швидка доставка кур'єром та НП підтримка партнерів івентами повний пакет документів наявність широкого асортименту

ПЕРЕВАГИ ОФІЦІЙНОГО ДИЛЕРА DARKSIDE

ПРО ТЮТЮН DARKSIDE

Darkside – один з лідерів кальянного ринку в сегменті темних тютюнів. DARKSIDE Tobacco виробляється на основі бленда Burley в 3 лінійках міцності із застосуванням технології Unwashed / Boiled.

Daily Hookah – кальянний тютюн з яскравою і багатою палітрою ароматів. Димний, насичений Daily Hookah проводиться з ретельно відібраних листя тютюну Virginia Gold з використанням ароматизаторів і рослинного гліцерину.

D-Mini – тютюн, використовуваний для міксів або в якості регулятора міцності.

D-Gastro – двокомпонентний тютюн (сухий лист + ароматизатор), створений на основі європейського бленда Virginia.

На нашому сайті представлена середня міцність тютюну Darkside Core (Medium).

Будь-яка лінійка тютюну DARKSIDE має високу жаростійкістю, яскравою смакопередачу і без торкання розрахована на роботу протягом години (60 хвилин), рівномірно віддаючи як смак, так і міцність.

BASE – стартова лінійка DARKSIDE: ідеальний варіант для тих, хто високо цінує ароматику DARKSIDE з присмаком Burley, в першу чергу для тих, хто тільки починає курити кальян.

CORE – універсальний тютюн з багатою колекцією ароматів, призначений для використання широкої цільовою аудиторією. Лінійка допоможе розширити горизонти більш досвідченим любителям кальяну.

RARE – підходить для досвідченого любителя кальяну.

SHOT – нова колекція поєднань від DARKSIDE.

В обоймі SHOT – 20 готових збалансованих сполучень в зручній фасовці 120 г.
Вони підійдуть як початківцям, так і досвідченим поціновувачам кальяну.
Міцність SHOT доступна всім.

Ми об’єднали кращі аромати з усіх, з якими працювали, і отримали неповторні коктейлі.

Актуальну ціну на продукт можна переглянути в вкладці «Асортимент».

Для закладів більш актульне рішення по ціні/вага – DS250, DH250 для домашнього покуру DS100.

Наявність великої смакової палітри та впевненість в оригінальності продукції – один із головних критеріїв нашої компанії. Ви завжди можете придбати тютюн Darkside у нас на сайті.

Зі стрімким розвитком компанії та її продуктів ріст популярності бренда потребує ще більше уваги до свого продукту. Чим більш відомий бренд тим ближче стає час, коли його починають копіювати та робити підробки.

Одним із головних критеріїв захисту являється акцизна марка, а також можливість придбати продукт у вже перевірених постачальників.

Офіційне дистрибьюторство дає можливість отримувати на пряму оригінальну продукцію та впевненість на 100% в оригінальності продукції.

Взалогі то існує величезна кількість способів як забивати тютюн для кальяну. Можно почати з дуже популярної класичної схеми, та закінчити забиванням чаши “ФАНЕЛ”. Зважаючи на цю особливість, ми з впевненістю можемо називати тютюн Darkside універсальним. З ним дуже легко працювати та пуститися стежкою різноманітних експериментів.

ДОСТАВКА ТЮТЮНУ DARKSIDE

Доставка тютюну Darkside в межах міста Київ (від 10 упаковок) здійснюється кур’єрською службою. Доставка для закладів та магазинів безкоштовна.

Доставка здійснюється компанією перевізником НоваПошта. Оплата за надані послуги компанією перевізником розраховується за тарифами компанії. Доставка оплачується за рахунок отримувача.

ІНШІ ТОВАРИ DARKSIDE

The Other Outfit – бренд модного одягу в стилі streetwear: це зручна, стильна і якісний одяг.

Вуличний стиль одягу вже давно має на увазі більше, ніж просто зручність повсякденного костюма: вуличний стиль – це причетність до культурного коду вулиці.

Модний одяг сьогодні – це поєднання комфорту, унікальності меседжу і радикального стилю.

DARKSIDE ACCESSORIES – лінійка аксесуарів, будь-який продукт в якій відрізняється якістю, довговічністю, функціональністю і єдиним фірмовим стилем.

Кальяни DARKSIDE виготовляються тільки з високоякісних матеріалів (анодований алюміній і нержавіюча сталь), мають великий запас надійності.