Зі стрімким розвитком компанії та її продуктів ріст популярності бренда потребує ще більше уваги до свого продукту. Чим більш відомий бренд тим ближче стає час, коли його починають копіювати та робити підробки.

Одним із головних критеріїв захисту являється акцизна марка, а також можливість придбати продукт у вже перевірених постачальників.

Офіційне дистрибьюторство дає можливість отримувати на пряму оригінальну продукцію та впевненість на 100% в оригінальності продукції.