ТЮТЮН DARKSIDE
DARKSIDE SHOT
DAILY HOOKAH
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ЛІНІЙКИ DAILY HOOKAH
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ПЕРЕВАГИ ОФІЦІЙНОГО ДИЛЕРА DARKSIDE
ПРО ТЮТЮН DARKSIDE
Які є бренди тютюну Darkside?
Darkside – один з лідерів кальянного ринку в сегменті темних тютюнів. DARKSIDE Tobacco виробляється на основі бленда Burley в 3 лінійках міцності із застосуванням технології Unwashed / Boiled.
Daily Hookah – кальянний тютюн з яскравою і багатою палітрою ароматів. Димний, насичений Daily Hookah проводиться з ретельно відібраних листя тютюну Virginia Gold з використанням ароматизаторів і рослинного гліцерину.
D-Mini – тютюн, використовуваний для міксів або в якості регулятора міцності.
D-Gastro – двокомпонентний тютюн (сухий лист + ароматизатор), створений на основі європейського бленда Virginia.
На нашому сайті представлена середня міцність тютюну Darkside Core (Medium).
Яка міцність у тютюну Darkside?
Будь-яка лінійка тютюну DARKSIDE має високу жаростійкістю, яскравою смакопередачу і без торкання розрахована на роботу протягом години (60 хвилин), рівномірно віддаючи як смак, так і міцність.
BASE – стартова лінійка DARKSIDE: ідеальний варіант для тих, хто високо цінує ароматику DARKSIDE з присмаком Burley, в першу чергу для тих, хто тільки починає курити кальян.
CORE – універсальний тютюн з багатою колекцією ароматів, призначений для використання широкої цільовою аудиторією. Лінійка допоможе розширити горизонти більш досвідченим любителям кальяну.
RARE – підходить для досвідченого любителя кальяну.
SHOT – нова колекція поєднань від DARKSIDE.
В обоймі SHOT – 20 готових збалансованих сполучень в зручній фасовці 120 г.
Вони підійдуть як початківцям, так і досвідченим поціновувачам кальяну.
Міцність SHOT доступна всім.
Ми об’єднали кращі аромати з усіх, з якими працювали, і отримали неповторні коктейлі.
Скільки коштує тютюн Darkside?
Актуальну ціну на продукт можна переглянути в вкладці «Асортимент».
Для закладів більш актульне рішення по ціні/вага – DS250, DH250 для домашнього покуру DS100.
Де купити тютюн Darkside?
Наявність великої смакової палітри та впевненість в оригінальності продукції – один із головних критеріїв нашої компанії. Ви завжди можете придбати тютюн Darkside у нас на сайті.
Оригінальність тютюну Darkside
Зі стрімким розвитком компанії та її продуктів ріст популярності бренда потребує ще більше уваги до свого продукту. Чим більш відомий бренд тим ближче стає час, коли його починають копіювати та робити підробки.
Одним із головних критеріїв захисту являється акцизна марка, а також можливість придбати продукт у вже перевірених постачальників.
Офіційне дистрибьюторство дає можливість отримувати на пряму оригінальну продукцію та впевненість на 100% в оригінальності продукції.
Тютюн Darkside методи забивання
Взалогі то існує величезна кількість способів як забивати тютюн для кальяну. Можно почати з дуже популярної класичної схеми, та закінчити забиванням чаши “ФАНЕЛ”. Зважаючи на цю особливість, ми з впевненістю можемо називати тютюн Darkside універсальним. З ним дуже легко працювати та пуститися стежкою різноманітних експериментів.
ДОСТАВКА ТЮТЮНУ DARKSIDE
Доставка тютюну Darkside в Києві
Доставка тютюну Darkside в межах міста Київ (від 10 упаковок) здійснюється кур’єрською службою. Доставка для закладів та магазинів безкоштовна.
Доставка тютюну Darkside по Україні
Доставка здійснюється компанією перевізником НоваПошта. Оплата за надані послуги компанією перевізником розраховується за тарифами компанії. Доставка оплачується за рахунок отримувача.
ІНШІ ТОВАРИ DARKSIDE
Darkside the other outfit
The Other Outfit – бренд модного одягу в стилі streetwear: це зручна, стильна і якісний одяг.
Вуличний стиль одягу вже давно має на увазі більше, ніж просто зручність повсякденного костюма: вуличний стиль – це причетність до культурного коду вулиці.
Модний одяг сьогодні – це поєднання комфорту, унікальності меседжу і радикального стилю.
Аксесуари Darkside
DARKSIDE ACCESSORIES – лінійка аксесуарів, будь-який продукт в якій відрізняється якістю, довговічністю, функціональністю і єдиним фірмовим стилем.
Кальяни Darkside
Кальяни DARKSIDE виготовляються тільки з високоякісних матеріалів (анодований алюміній і нержавіюча сталь), мають великий запас надійності.